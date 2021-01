Dax: Geschichte kann sich wiederholen

Der Deutsche Aktienindex setzt seine Rally fort und hat bereits jetzt Luft nach oben bis in den Bereich zwischen 14’300 und 14’700 Punkten – wenn der Markt sich wieder so verhält wie nach vergangenen Crashs.





Auf Einbrüche des Index folgen Erholungen, das ist keine Raketenwissenschaft, sondern für jeden an der Börse zu beobachten. Der nächste Erkenntnisschritt für den angehenden Experten ist dann, dass der Dax (DAX 13'969.03 +0.21%) sich oft verhält wie am Gummiband befestigt: Nach kleinen Crashs folgen kleine Rallys, nach grossen Crashs….. nun ja. Was nach den Coronarückschlägen im Vorjahr zu erwarten ist, zeigen Vergleiche mit ähnlich strukturierten Entwicklungen aus den Jahren 2009 und 2011. Damals folgten ausgeprägte Aufwärtswellen, bei denen nur der obere Rand des langfristigen Schwankungskorridors (braun) eine Grenze darstellte – aktuell verläuft er bei rund 14’700 Punkten.

