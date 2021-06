Dax: Grenzen der Marktphysik wirken

Der Deutsche Aktienindex bleibt auf Nordkurs, doch Übertreibungen werden inzwischen sofort abverkauft. Damit unterscheidet sich das Marktverhalten inzwischen deutlich von vergleichbaren Situationen in der jüngeren Vergangenheit.

Auf Vorstösse des Dax in Richtung seines oberen kurzfristigen Schwankungsbandes (grau) bei 15’700/15’850 folgten in der ersten Wochenhälfte intraday wieder Gewinnmitnahmen (rot), was ein klassisches Warnsignal auf dieser Zeitebene darstellt. Im März war das noch anders, da lag auch der Schlusskurs des Index im Extrembereich, und die Preise schoben sich langsam entlang dieser steigenden Grenze weiter nach oben (orange).

Schon ab 15’640 erweisen sich heute Umsatzspitzen vom Vortag als kleinere technische Barriere. Volumenhäufungen bei 15’520/15’550 und bei 15’470/15’400 stellen zugleich die ersten kleineren Haltezonen dar. Dadurch ist der Markt vorerst etwas abgesichert, zumal im übergeordneten Zeitfenster bisher noch eine gegenteilige, eher auf Stabilität hindeutende Entwicklung zum kurzfristigen Verlauf zu beobachten war: Hier wurden Wochentiefstpreise am unteren Prognoseband (blau) regelmässig für Käufe genutzt (grün). Trading-Idee: Der seit Längerem an dieser Stelle vorgestellte Valor 48958400 der UBS bleibt haltenswert, wer aber noch keine Gewinne aus dieser Position mitgenommen hat, sollte über partielle Verkäufe nachdenken. Neue Käufe am aktuellen Allzeithoch sind dagegen nur eine Option für noch nicht investierte Risikofreudige mit kurzem Anlagehorizont.