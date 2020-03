Dax: Grössere Erholung bleibt Wunschdenken

Nach einer 1000-Punkte-Bärenmarktrally dreht der Deutsche Aktienindex wieder in Richtung seines derzeitigen Haupttrends. An diese Dimension von Kursschwankungen sollten sich Anleger für die kommenden Monate gewöhnen.

Wie erwartet schlagen die Kurse nicht nur nach unten extrem aus, sondern können auch bei Erholungen in kürzester Zeit entsprechende Dynamik aufbauen. Doch der starke Anstieg am Freitag dürfte nichts mit Käufern zu tun haben, die jetzt an eine Besserung des Marktes glauben. Vielmehr ist davon auszugehen, dass Short-Positionen vor dem Wochenende aufgelöst wurden. Vor allem grosse Marktteilnehmer, die in den Vortagen auf fallende Kurse gesetzt hatten, behalten solche Spekulationen nur ungerne über den handelsfreien Samstag und Sonntag bei – Gewinne werden daher mitgenommen durch Eindeckungskäufe, was den Markt kurzzeitig steigen lässt. Wer das mit einem beginnenden Trendwechsel nach oben verwechselt, macht einen grossen Fehler.

An den nächsten Kurszielen auf der Unterseite halten wir unverändert fest, bereits jetzt besteht frischer Abwärtsspielraum von theoretisch bis zu 1000 Punkten. Zumindest wenn der Index sein bisheriges Tempo beibehält – wovon vorerst auszugehen ist. Unklar ist nur, wie lange er sich zuvor noch an dem im Langfristchart technisch signifikanten Bereich um 8150 stabilisieren kann, bevor es weiter nach unten geht in Richtung der inzwischen nicht mehr unrealistischen Ziele um 6000 Punkte.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)