Dax: gute Chancen auf Rekorde

Der Deutsche Aktienindex hat auch in der zweiten Wochenhälfte weiter günstige technische Rahmenbedingungen. Nur die alten Hochs könnten ihn kurz abbremsen, allerdings ist das kein Grund zur Sorge.

Es ist zu spüren, dass der Dax die traditionell eher schwache Jahreszeit zwischen Juni und September hinter sich gelassen hat. Nun scheint der Markt wieder verstärkt in den Rallymodus zu kommen: Schon heute dürfte das bisherige Allzeithoch bei 16’030 zumindest getestet werden, wenn nicht sogar überschritten. Der kurzfristige Schwankungskorridor (rot) lässt aktuell Luft nach oben bis rund 16’150, während der Markt nach unten bei den etwas stärker gehandelten Bereichen um 15’930 und 15’700 / 15’750 bereits wieder gut gegen kleinere Schwächeanfälle abgesichert ist.

Für den Jahresendspurt zeigt sich im mittelfristigen Schwankungsband (blau) sogar Spielraum bis etwa an die 16’300er-Marke, mit weiter steigender Tendenz. Auch hier ist allerdings zu sehen, dass die bisherigen Höchststände um 16’000 wiederholt zu Gewinnmitnahmen genutzt wurden, eventuell müssen Anleger also noch etwas Geduld mitbringen.

Trading-Idee: Die in den Vorwochen bereits mehrfach vorgestellten Long-Zertifikate der UBS (Valor 48958400) haben in einem Monat um rund ein Viertel an Wert gewonnen und bleiben auch weiterhin interessant. Wer vom Restpotenzial des Marktes mit höherem Hebel profitieren will, kann beispielsweise auf den Valor 111150808 zurückgreifen, der Kursbewegungen um den Faktor sechs verstärkt.