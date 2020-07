Dax: Guter Start ins Sommerloch

Der Deutsche Aktienindex gleitet gut behauptet in die eher schwankungsarme Ferienzeit, während zugleich die zuletzt noch undurchdringbare Verkaufszone um 12.900 immer mehr verwässert.

Der DAX folgt derzeit einem steigenden Kanal (grün), dessen oberer Rand bei aktuell noch schwer vorstellbaren 13.400 Punkten verläuft. Da der Markt aber zunehmend oberhalb der einzigen noch erkennbaren Barriere an der 12.900er-Marke gehandelt wird, ist zumindest theoretisch der weitere weg nach oben frei. Wichtiger ist zunächst jedoch die Untergrenze des Kurskorridors, die bei 12.600 die erste Stabilisierungszone für kleinere Rückschläge darstellen dürfte.

Im weiter zurück reichenden Chart ist der jüngste Anstieg noch nicht signifikant genug, um in einen Kaufrausch zu verfallen. Aber Fakt ist, dass der DAX sich stabil oberhalb seines langfristigen Durchschnittspreises (violett) hält, was in den zurückliegenden Jahrzehnten stets eine positive Indikation war. Solange der Index nicht wieder deutlich unter diesen Mittelwert zurückfällt, bleiben steigende oder zumindest seitwärts tendierende Preise das wahrscheinlichere Szenario.

Nach wie vor ist das 6x-Long-Faktorzertifikat der UBS eine Möglichkeit, auf einen weiteren Anstieg zu spekulieren. Es hebelt Kursgewinne des Dax jeden Tag aufs Neue auf das Sechsfache, aber Anleger müssen berücksichtigen, dass der Hebel auch in die Gegenrichtung wirksam ist.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)