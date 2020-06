Dax: Haltbarkeit noch nicht überschritten

Der Deutsche Aktienindex hatte zuletzt Schwierigkeiten, über ein technisch wichtiges Preisniveau zu steigen. Zwar hat er dies bislang noch immer nicht geschafft, doch die üblicherweise zu erwartenden negativen Effekte dieser Entwicklung sind ausgeblieben.

Das Areal um 12’450 erwies sich wiederholt als Orientierungspunkt für Verkäufer und damit als Barriere mit Signalwirkung für den Dax (DAX 12364.94 0.28%). Trotz des Scheiterns an dieser Hürde stabilisierte sich der Markt auf hohem Niveau, was in einem negativen Umfeld nicht so einfach möglich gewesen wäre. Mehr als ein leichter Rückschlag in Richtung 11’600 ist daher zunächst nicht zu befürchten.

Auch mittelfristig hat sich der Index gut eingependelt und dürfte auch in den kommenden Wochen zwischen 11’250 und 12’900 verharren. Neue Rekordstände sind vorerst ebenso unwahrscheinlich wie ein stärkerer Einbruch, der unter die 10’000er-Marke führt. Nur auf ganz lange Sicht bleiben Zweifel, ob sich die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte nicht wiederholen wird: Damals folgte auf erste Crash-Wellen immer noch ein zweites Nachbeben.

Nach wie vor ist das 6x-Long-Faktorzertifikat der UBS (UBSG 10.595 1.73%) eine Möglichkeit, auf einen weiteren Anstieg zu spekulieren. Es hebelt Kursgewinne des Dax jeden Tag aufs Neue auf das Sechsfache, aber Anleger müssen berücksichtigen, dass der Hebel auch in die Gegenrichtung wirksam ist.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)