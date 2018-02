Dax: Hartnäckige Widerstandszone

Die Schwankungsbreite am deutschen Aktienmarkt ist zuletzt wieder deutlich gesunken. Erfahrungsgemäss dürfte die Lethargie aber nicht mehr lange anhalten, eine anschliessende kräftigere Bewegung wäre nicht überraschend. Bereits heute könnte der Startschuss für eine volatilere Phase fallen.

Infobox öffnen

Nach wie vor trauen sich Anleger am Frankfurter Aktienmarkt nicht so richtig aus der Deckung. Seit Wochenbeginn läuft der Dax (DAX 12386.19 -0.68%) in einer ungewöhnlich engen Seitwärtsspanne. Es könnte sich aber auch nur um die Ruhe vor einem wenn auch nur kleinen Sturm handeln: Um zehn Uhr läuft Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer, der Ifo-Index, über die Ticker. Sollten die Daten positiv überraschen, könnte dies den Dax wieder frischen Rückenwind verleihen.

Zum Auftakt dominieren aber zunächst rote Vorzeichen, nach negativen Signalen von den Weltbörsen wird der Markt deutlich tiefer bei 12’380 erwartet. Bereits mehrfach in dieser Woche erwies sich die Zone als Ausgangsbasis für eine kleine Erholung. Sollte der Dax nicht klar unter die Umkehrpunkte der vergangenen Tage fallen, wäre im Erfolgsfall ein erneuter Anstieg bis an die sehr zähe Verkaufszone bei 12’485/12’500 zu erwarten. Mit dem unten aufgeführten Bull-Schein wären so rund 10% Gewinn möglich.

Ein weiterer Anstieg über 12’500 ist zwar eher unwahrscheinlich, sollte aber nicht ausgeschlossen werden. Viel Potenzial besteht allerdings nicht. Spätestens im Dunstfeld der 12’600er-Region dürfte die Kauflaune wieder spürbar nachlassen. Natürlich darf in der aktuell stark angeschlagenen Marktverfassung auch der Blick auf die Unterseite nicht fehlen. Scheitert der Dax an den Tiefpunkten bei 12’350/12’370, zeigt der hoch aufgelöste Chart nur noch schwache Haltemarken bei 12’285 und 12’200.

Nachdem der Dax zuletzt mehrfach an der 12’500er-Region gescheitert ist, sollten die Gefahren Richtung Süden nicht unterschätzt werden. Aufgrund der eher schwach ausgeprägten Unterstützungen in unmittelbarer Umgebung könnte der Markt zügig durchgereicht werden. Da der mittelfristige Trend ohnehin abwärts gerichtet ist, bleiben Spekulationen auf steigende Kurse nur etwas für sehr risikobereite Anleger. Rückläufe an die 12’500er-Region bieten sich wie bereits in den vergangenen Tagen für einen neuen Einstieg auf der Short-Seite an. Wer weniger oder mehr Risiko eingehen möchte, findet hier passende Alternativen.