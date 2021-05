Dax: Hochs triggern Gewinnmitnahmen

Offenbar verleiten neue Rekorde des Deutschen Aktienindex Marktteilnehmer verstärkt dazu, Profite zu realisieren. Dies spricht dafür, dass die vorausgegangene Tradingrange noch eine Weile anhalten wird.

Der Dax bleibt technisch angeschlagen, was der Rückfall von mehr als 300 Punkten ausgehend vom Dienstags-Intradayhoch zeigt. Am oberen statistischen Limit bei 15’500 / 15’650, welches sich gut durch die kurzfristigen Schwankungsbänder (grau) visualisieren lässt, wird schnell wieder abverkauft. Zugleich aber ist am horizontalen Wendebereich und unteren Prognose-Band bei 14’800/14’900 die Nachfrage zuletzt gross genug für eine Bodenbildung gewesen.

In der Summe bleibt vorläufig eine Seitwärtsbewegung, innerhalb derer ein Rückfall unter die Umsatzhäufung bei 15’150 / 15’200 als kleiner Signalgeber für einen erneuten Schwächeanfall dienen kann. Stabilisiert sich der Index frühzeitig an diesem in den Vortagen stark gehandelten Preisniveau, ist das nächste Kursziel auf der Oberseite an einer Volumenspitze um 15’400 Punkten.

Trading-Idee: Die Empfehlung zu Teilgewinnmitnahmen bei Long-Zertifikaten wie der als Beispiel hier schon länger vorgestellten Valor 48958400 bleibt zwar vorerst bestehen. Doch die jüngste Entwicklung zeigt auch, dass es sinnvoll ist, einen Rest der Papiere vorerst weiter im Depot zu behalten.