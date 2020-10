Dax: Im Konsolidierungs-Modus

Nach den jüngsten kleinen Negativsignalen kommt die nun laufende Korrektur nicht überraschend. Das erste Ziel dieser Verkaufswelle ist auch nicht weit entfernt. Spannend wird es aber, falls der Markt auch an der nächstfolgenden Stabilisierungszone nicht stoppt.



Der Dax (DAX 12645.75 0.82%) bewegt sich zurück in Richtung 12’250 / 12’300, wo andere Schwächephasen der Vormonate bereits stoppten. Zumindest eine Pause der Abwärtsbewegung sollte auch jetzt auf diesem Niveau möglich sein.

Zusammen mit der nur knapp darunter verlaufenden Kaufzone im Langfristchart (violett) um 12’000 / 12’150 ergibt sich ein Areal, das nicht ohne Weiteres nach Süden durchquerbar scheint. Ausnutzen könnte der Dax diesen Schwankungsspielraum aber durchaus – dafür spricht auch der entsprechende Bewegungskorridor dieser Zeitebene (blau), der möglichen Spielraum in “normalen” Zeiten visualisiert. Geraten Marktteilnehmer dagegen in Panik, müssen neue Grenzen gefunden werden. Preise um 11’250 / 11’600 sind dann das Mindeste, mit dem zu kalkulieren ist.

Die in den Vortagen an dieser Stelle mehrfach empfohlene WKN MA11BR von Morgan Stanley (MS 51.87 0.19%) hat inzwischen von rund 15 auf mehr als 19 € hinzu gewonnen, würde aber weiter bis auf fast 23 € steigen wenn der Dax die 12’000er-Marke testet. In kleineren Erholungen des Marktes sind daher weitere Käufe durchaus eine Option. Wer schon früher gekauft hat, zieht jetzt den Stoppkurs auf den Einstiegspreis nach und sichert Gewinne damit ab.