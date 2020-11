Dax: im sanften Korrekturmodus

Nach der starken Aufwärtsbewegung seit Monatsanfang sind nun Gewinnmitnahmen angesagt – angesichts der unmittelbar vorausliegenden technischen Barriere kein Wunder. Die Prognose bleibt dennoch vorsichtig optimistisch, insbesondere auf längere Sicht.



Der Dax (DAX 13'076.72 +0.18%) stagniert unterhalb des Areals um 13’400/13’800, das sich schon im Vorjahr als Abverkaufszone erwiesen hat. Diese Entwicklung dürfte auch noch einige Zeit andauern. Solange Rückschläge nicht wieder deutlich unter 12’400/12’800 führen, besteht aber kein Grund zur Sorge. Selbst ein erneuter Test des langfristigen Durchschnittspreisbandes (violett) um 12’000 ist möglich und würde eine positive Prognose nicht gefährden. Erst Preise, die längere Zeit darunter liegen, wären ein frisches Warnsignal.

Nach einem übertriebenen Ausverkauf (rote Zone) kletterte der Markt in der Vergangenheit in mehreren Wellen (schwarze und grüne Pfeile) wieder bis an den oberen Rand seines statistisch wahrscheinlichen Schwankungsbereichs. Dieses Szenario hat langfristig auch jetzt wieder gute Chancen.

Um von einer Fortsetzung der Gewinnmitnahmen zu profitieren, eigenen sich Papiere wie beispielsweise der Valor 54512257 der UBS (UBSG 12.44 +0.28%). Damit lassen sich Verluste des Dax in Gewinne ummünzen und um den Faktor vier hebeln.