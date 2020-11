Dax: beste Chance seit langer Zeit

Der Deutsche Aktienindex stagniert zwar noch immer unterhalb einer zähen Verkaufszone. Doch die bisher ausgeglichene Stimmung am Markt könnte schon bald zu einer Seite kippen, und äussere Einflüsse weisen in eine bestimmte Richtung.



Der Dax (DAX 13'258.68 -0.25%) bewegt sich nach wie vor südlich der 13’400er-Marke, doch nach positiven Impulsen von der Wall Street, wo der Dow Jones (Dow Jones 30'046.24 +1.54%) Index erstmals über 30’000 Punkten notierte, könnte auch hierzulande ein Ausbruch erfolgen. Zumindest aber ist ein Rückschlag unter die ersten Haltezone um 12’800 kurzfristig deutlich unwahrscheinlicher geworden.

Auch der mittelfristige Chart ermöglicht eine positive Prognose, da der Dax für seine jüngste Erholung weniger Zeit brauchte als für den vorangegangenen Einbruch im gleichen Umfang (grün). In der Vergangenheit folgte auf vergleichbare Entwicklungen häufig eine weitere Aufwärtsbewegung. Allerdings ist der Index auf dieser Zeitebene leicht überhitzt, erkennbar daran, dass er am nördlichen Rand seines hier berechenbaren Schwankungskanals verläuft (blau). Mehr als eine Rally an die Rekordstände im Bereich der 13’800er-Marke sollten Anleger sich vorerst also nicht erhoffen.

Um auf eine weitere Aufwärtsbewegung zu spekulieren, eignen sich beispielsweise Papiere wie die Valor 54360813. Das Zertifikat der UBS (UBSG 13.15 -1.9%) hebelt einen Kursanstieg des Index um den Faktor sechs.