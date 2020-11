Dax: immer noch blockiert

Der schon sehr lange trendlose Deutsche Aktienindex dürfte sich sehr bald für eine Richtung entscheiden. Allerdings gehen die kurz- und die mittelfristige Prognose dafür in unterschiedliche Richtungen.



Der Dax (DAX 13'292.44 +1.26%) verharrt nun schon seit zwei Wochen unterhalb der bereits früher als Blockade wirksamen 13’400er-Marke. Das ist Fluch und Segen zugleich: Die bisher fehlenden Verkäufe, die sonst bei so einer Stagnation (rot) meist irgendwann einsetzen, sind ein Stärkezeichen. Umgekehrt bleiben Anleger aber auch vorsichtig, und kaufen nicht mehr zu jedem Preis. Wird diese Pattsituation auf ähnliche Weise aufgelöst wie beim letzten Mal im September, dann müssen sich Anleger auf Gewinnmitnahmen in Richtung 12’800 oder sogar 12’400 einstellen.

Eine horizontale Barriere dürfte das weitere Vorankommen des Marktes nicht nur an der jetzt erreichten Preisschwelle bremsen. Als eine weitere Mauer könnten auch die alten Rekorde des Dax um 13’800 wirken, zumal der Markt aus einer mittelfristigen Perspektive bereits überhitzt ist – die Kurse verlaufen am oberen Rand ihres Schwankungskorridors (blau). Doch diese limitierenden Grenzen steigen im Laufe der Zeit. Und nach einer steilen, V-förmigen Erholung (grün), wie sie in den Vorwochen zu beobachten war, kletterte der Markt in der Vergangenheit meist weiter. Die Vorhersage auf dieser Zeitebene bleibt also gut.

Solange ein signifikanter Ausbruch des Marktes über 13’400 ausbleibt, können vorsichtige Anleger sich auch weiterhin mit Papieren wie beispielsweise dem Valor 54512257 der UBS (UBSG 13.40 +3.38%) absichern. Das Derivat transformiert Verluste des Dax in Kursgewinne und verstärkt diese um das Vierfache.

Wer sich dagegen jetzt schon frühzeitig in Position für die nächste Kaufwelle bringen will, greift zu Papieren wie dem Valor 54360813. Das Zertifikat der UBS hebelt einen Kursanstieg des Index um den Faktor sechs.