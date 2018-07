Dax: In der Ruhe liegt die Kraft

Zum Wochenschluss halten die Käufer die besseren Karten in der Hand. Mit dem Sprung am Donnerstag hat der Dax (DAX 12869.28 0.47%) auf den ersten Blick seine Ausgangslage deutlich verbessert. Sollte der Anstieg heute bestätigt werden, rücken neue Ziele in Reichweite. Allerdings dürfte das Aufwärtstempo nun spürbar langsamer ausfallen.

Nach der Berg-und-Tal-Fahrt in dieser Woche zeichnet sich für den Dax ein versöhnlicher Wochenschluss ab. Vorbörslich wird der Index etwas höher bei 12’830 Zählern erwartet, der Markt verteidigt somit die gestrigen Gewinne. Etwas getrübt wird die Stimmung nur durch die statistischen Rahmenbedingungen.

Der Dax steht wieder am oberen Rand des aus vergangenen Schwankungen berechneten Prognosekorridors (grau). Weitere Gewinne sind zwar nicht unmöglich, das Tempo dürfte kurzfristig aber deutlich gemächlicher ausfallen. Im Tagesverlauf verschiebt sich die Grenze in Richtung 12’900. Knapp darüber liegen die nächsten charttechnischen Herausforderungen bei 12’930/13’030.

Im mittelfristigen Kursbild auf Tagesbasis wird zudem mit dem 200-Tage-Mittelwert ein weiterer Einflussfaktor sichtbar. Wie bereits mehrfach erwähnt, ist der Durchschnitt nicht immer punktgenau wirksam.

Erst wenn ein entsprechend deutlicher Ausbruch darüber vorliegt, wie zuletzt Anfang Mai, sinkt die Gefahr eines Fehlsignals. Im positiven Fall wären dann auf Sicht von wenigen Wochen wieder Kurse bis maximal 13’200 vorstellbar.

Wer bereits investiert ist, kann den Stopp knapp unter die nächste Unterstützung um 12’400 nachziehen. Bei grösseren Spekulationen bieten sich auch erste Teilgewinnmitnahmen an. Anleger, die nicht im Markt sind, hoffen auf kleinere Rückschläge.