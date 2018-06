Dax: Investoren zu Recht vorsichtig

Die Marktteilnehmer haben aus den Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit gelernt: Die nun vom Deutschen Aktienindex erreichte technische Barriere hat bereits häufiger zu einer 180-Grad-Wende geführt. Auch diesmal sieht es so aus, als ob der Effekt wieder eintritt. Anleger müssen sich dann auf Verluste einstellen.

Der Dax (DAX 12766.55 -0.35%) zeigt am Donnerstag bereits das dritte Tageshoch im Bereich der 12’900er-Marke in Folge. Im näheren Umfeld dieses Schwellenwerts wird derzeit verstärkt verkauft, der Hintergrund dürfte im Bereich markttechnischer Überlegungen zu finden sein: Regelmässig drehte der Index an dem dort aktuell verlaufenden Monatsdurchschnittskurs in der Vergangenheit wieder in die Gegenrichtung (grün), auch diesmal dürften Investoren davon abgeschreckt sein.

Über die kurzfristigen Probleme kann auch der eigentlich positive Mehrjahres-Chart nicht hinwegtrösten: Darin ist nach wie vor eine Aufwärtsbewegung des Deutschen Aktienindex erkennbar, auch wenn sie zuletzt deutlich an Geschwindigkeit verloren hat (grüner und gelber Trendkanal). Im Falle eines stärkeren Rückschlags sollte der Markt sich an einem Kreuzungspunkt der entsprechenden Kurskorridore um derzeit etwa 11’590 längerfristig fangen können.

Selbst wenn der Langfrist-Aufwärtstrend bestehen bleibt, bietet sich darin also noch jede Menge Korrekturpotenzial. Bis mindestens an die Untergrenzen des aus vergangenen Kursausschlägen berechneten Prognosekorridors (grau im ersten Chart) bei 12’400/12’640 reicht das Abwärtspotenzial kurzfristig, wenn der Dax auch weiterhin an der 12’900er-Marke scheitert.