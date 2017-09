Dax: Alles bleibt rot

Anlegern, die sich schon auf einen Ausbruch des Index aus seinem Sommer-Abwärtstrend gefreut hatten, hat Nordkorea – vorerst – einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die nächsten Kursziele für den Markt sind nun zunächst weiter auf der Unterseite zu finden, das Abwärtspotenzial beträgt bis zu 400 Punkte.

Der erneute Atomtest in Nordkorea brachte einige asiatische Börsen unter Druck, darunter den japanischen Nikkei-Index und den koreanischen Kospi (Kospi 2335.31 -1.02%), die beide rund 1% verloren. Der Einbruch ist nicht dramatisch, aber in diesem schwachen Umfeld dürfte auch der Deutsche Aktienindex Dax (DAX 12102.21 -0.33%) erneut an der oberen Begrenzung seines Abwärtstrends (rot) scheitern. Prallte er in der jüngeren Vergangenheit an dieser Trendlinie wieder nach unten ab, orientierte er sich oft bis fast an die Südgrenze des Trendkanals, die aktuell um 11’700 Punkte verläuft.

Vor einem grösseren Absturz bewahrt nun höchstens noch das bisher am 200-Tage-Durchschnitt (violett) messbare Kaufinteresse den Index. Er bildet um 12’030 eine – selten punktgenau wirksame – Unterstützung, zusammen mit der um 11’850/60 erkennbaren horizontalen Stabilisierungszone könnte sich jedoch genug Nachfrage ergeben, um den Index zumindest vorläufig abzufedern. Die weiteren Aussichten sind jedoch kurz- bis mittelfristig nach wie vor alles andere als rosig. Puts zur Spekulation auf fallende Kurse oder zur Depotabsicherung bleiben auch beim Dax unverändert ein elementarer Depotbestandteil.