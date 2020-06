Dax: Ist die Party jetzt vorbei?

Der Deutsche Aktienindex zeigt die schnellste Korrektur seit Beginn der Erholungsbewegung im März. Angesichts des fortgeschrittenen Reifegrades der aktuellen Aufwärtswelle ist dies jedoch noch kein Negativ-Signal sondern eher normal. Ein paar Punkte mehr Minus müssen Anleger aber vermutlich noch aushalten können.

Der DAX hat den steigenden Trendkanal der Vorwochen verlassen (grün) und dürfte nun die ersten horizontalen Stabilisierungszonen im Chart ansteuert. Eine erste Pause legt er bereits wieder an dem Wendebereich um 11’600 / 11’800 ein, dieser ist jedoch bestenfalls als schwach zu bezeichnen. Deutlich solider wirkt die 11’200er-Marke, und allerspätestens um 10’700 / 10’800 sollte die Konsolidierung in einem «gesunden» Aufwärtstrend wieder anhalten.

Aus langfristiger Sicht ist es entscheidend, dass Käufer jetzt nicht wieder in Scharen aus dem Markt laufen. Denn sonst droht die Entwicklung, die der DAX in vielen vergangenen Bärenmärkten (graue Flächen) bereits gezeigt hat: Ein erster Anlauf von unten an den langfristigen Durchschnittspreis (violett) wird zu Verkäufen genutzt, und eine zweite Korrekturwelle folgt.



Wer weiter auf eine kurzfristige Aufwärtswelle spekulieren will, kann beispielsweise das bereits vor einer Woche vorgestellte 6x-Long-Faktorzertifikat der UBS (UBSG 10.42 0.97%) nutzen. Es verstärkt Kursgewinne des Dax (DAX 12103.15 1.11%) jeden Tag aufs Neue auf das Sechsfache und kann daher auch schon kleinste Bewegungen des Index profitabel machen. Aber Vorsicht, der Hebel wirkt auch in die Gegenrichtung. Vor neuen Käufen eine zumindest kleine Korrektur abzuwarten, ist sicher keine schlechte Idee.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)