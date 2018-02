Dax: Ist doch alles gar nicht so schlimm, oder doch?

Börse ist Handel, und Handel ist Bewegung. Wer geglaubt hatte, es könne nur nach oben gehen, wurde spätestens gestern eines Besseren belehrt. In Deutschland war ja ohnehin seit Anfang November letzten Jahres keine Jubelstimmung zu beobachten. Das konnte man von den US-Märkten nicht behaupten. Dort gab es nur Rekorde, und zwar fast jeden Tag. Der Einbruch musste irgendwann kommen, weil zum Schluss der Anstiegswinkel immer steiler wurde. Die Frage war nur, wann und wie heftig dieser Einbruch ausfallen würde. Zwei Tage reichten nun aus, um die Stimmung und die Kurse in den Keller zu schicken.

Allerdings konnte sich der Dow Jones (Dow Jones 24912.77 2.33%) im Bereich der längerfristigen Aufwärtstrendlinie halten und generierte in der vergangenen Handelsnacht bereits wieder ein deutliches Plus. So wie der Einbruch des Dow Jones den Dax (DAX 12392.66 -2.32%) mit nach unten gezogen hat, wird auch die Erholungsbewegung dem Dax heute eine deutliche Gegenbewegung auf die Verluste bescheren. Damit drängt sich der Verdacht auf, dass es das schon gewesen sein müsste und wir zur Tagesordnung übergehen können. Betrachtet man den Dax losgelöst vom Dow Jones, könnte man tatsächlich den Eindruck gewinnen, dass der gestrige Handelstag eine Ausverkaufssituation dargestellt hat.

Zumindest lässt der hohe Umsatz darauf schliessen. Zudem konnte sich der deutsche Leitindex von seinen anfänglichen Tiefstwerten deutlich erholen. Auch der Stochastik-Indikator befindet sich wieder im überverkauften Bereich und dreht nach oben. Für den Augenblick sollte dies ausreichen, um eine Erholungsbewegung zu starten. Sie könnte sich zu einem neuen Trend ausweiten, der bis in den April läuft. Von zyklischer Seite her sollte allerdings darauf geachtet werden, dass dieses Jahr turbulenter verlaufen dürfte als das vergangene. Einen ersten Vorgeschmack darauf haben wir in dieser Woche erhalten.