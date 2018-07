Dax: Ja was denn nun?

Es ist Sommer, die lang ersehnte Hitze hält nun schon einige Wochen mehr oder weniger durchgehend an. Temperaturen von über 30 Grad sind keine Seltenheit, und dies soll die nächsten Tage und vielleicht Wochen auch so weitergehen. Möglicherweise setzt diese Hitze auch so manchem etwas zu und lässt ihn nicht mehr ganz klar denken. Nur so kann man das Verhalten der einen oder anderen in der Öffentlichkeit stehenden Person erklären. Besonders wenn es sich um Politiker von Rang und Namen handelt, wird einem so langsam angst und bange.

Zum Glück wird nicht alles gleich von den Märkten bewertet und umgesetzt. Trotzdem reagieren die Märkte sehr sensibel auf die Themen, die die Wirtschaft betreffen. Noch zum Wochenschluss gab es einen kräftigen Paukenschlag, als der kurzfristige Aufwärtstrend gebrochen wurde. Gestern folgte dann die grosse Erholungsbewegung. Es mag an der Sommer- und Ferienzeit liegen, dass sie nicht von besonders hohem Umsatz begleitet wurde. Trotzdem würde man bei einem solchen Anstieg schon etwas mehr Anlegerinteresse erwarten.

Das Verkaufssignal beim Stochastik-Indikator dürfte noch nicht abgearbeitet sein. Die Bestätigung durch den MACD-Indikator steht noch aus. Die Unterstützungszone zwischen 12’500 und 12’600 Punkten hat wieder gehalten und gewinnt somit immer mehr an Bedeutung. Allerdings ist ein Ausbruch über den Bereich von 12’800 bis 12’900 Punkten derzeit kaum zu erwarten. Dazu ist die Marktbreite nicht gegeben und die Indikatorenlage noch zu unentschlossen. Der Dax befindet sich aktuell also im charttechnischen Niemandsland und scheint die nächsten Ereignisse abzuwarten. Vielleicht sollte sich der eine oder andere auch etwas zurücknehmen und mehr auf seine eigentlichen Aufgaben konzentrieren. Schaden würde es ihm selbst und manchmal auch der Welt sicher nicht.