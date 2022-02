Dax: Jetzt fällt die Richtungsentscheidung

Der Deutsche Aktienindex nähert sich wieder der Mittellinie seiner Tradingrange. Wenn er auch darüber noch nachgefragt wird, bestehen mehrere 100 Punkte Luft nach oben. Wenn nicht, und das ist zumindest vorübergehend das wahrscheinlichere Szenario, ist eine Atempause der nächste Schritt.

Der Dax hat den umsatzstarken Bereich um 15’500 zurück erobert, was ein frisches kurzfristiges Stärkezeichen ist. Damit ist er aber zugleich am oberen Rand seines kurzfristigen statistischen Schwankungsbandes angekommen (rot), was ihn zunächst verlangsamen dürfte. Dadurch reicht vielleicht schon die nächste kleinere Hürde um 15’600 um einen Zwischenstopp zu triggern, bevor es dann weiter geht zum wichtigen Test des markanten Wendebereichs bei 15’700 / 15’800 Punkten.

Erst hier dürfte sich der Trend der kommenden Wochen entscheiden: Besteht das aktuelle Kaufinteresse noch darüber hinaus, was mittelfristig durchaus eine realistische Option darstellt, sollten die Hochs bei 16’300 in den kommenden Wochen wieder auf dem Programm stehen.

Trading-Idee: Eine Absicherungsstrategie lässt sich beispielsweise mit Short Mini Futures der UBS (Valor 112898915) umsetzen. Wer dagegen wieder auf eine Erholung setzen will, kann auf Long-Alternativen wie den Valor 112681783 zurückgreifen.