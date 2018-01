Dax: jetzt geht die Party richtig los

Zunächst konnte das Top von Anfang Januar pulverisiert werden. Am gestrigen Handelstag konnte dann mit einer Notierungslücke (Gap) der Ausbruch über das bisherige Top generiert und damit ein neues Rekordhoch erzielt werden. Das Kaufsignal beim MACD-Indikator vor einigen Tagen hat zu dieser Lage sicher beigetragen. Nun stellt sich die Frage, wie weit der Anstieg noch gehen kann.

Es ist nicht unüblich, wenn auf den Ausbruch eine weitere Anstiegsbewegung folgt, die dann eine Korrektur an die Ausbruchslinie nach sich zieht. Hier sprechen wir von Bewegungen in den nächsten Tagen. Mittelfristig sind naturgemäss keine Kursziele zu definieren, weil sich der Index in einen neuen Bereich vorgearbeitet hat. Trotzdem gibt es eine Analysemethode, die für solche Fälle Kursziele bereithält. Mit den Fibonacci-Extensions können aus den bisherigen Anstiegs- und Korrekturbewegungen Kursziele abgeleitet werden.

Der Anstieg von Ende August bis Anfang November und die anschliessende Korrektur bis zum Jahreswechsel lassen ein erstes Kursziel im Bereich von 13’800 Punkten erwarten. Sollte die Anstiegsbewegung bis zum April weiterlaufen (diese Erwartung speist sich aus der Statistik der Zyklusanalyse), könnten sogar 14’400 Punkte möglich sein. Bei aller Euphorie über den Ausbruch darf aber nicht vergessen werden, dass die Technische Analyse nach Signalen sucht. Sollte der Ausbruch z.B. nicht gehalten werden, wäre das oben beschriebene Szenario schlagartig hinfällig.