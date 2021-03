Dax: Jetzt ist wieder alles möglich

Der Deutsche Aktienindex erholt sich zwei Mal hintereinander in relativ kurzer Zeit von kleineren Rückschlägen, was wieder vorsichtigen Optimismus weckt. Doch die entscheidenden Preisschwellen hat er noch nicht überwunden.

Der Dax wird derzeit offenbar bei 13’650/13’700 zuverlässig nachgefragt, was im Kurzfristchart zu einer erneuten Bodenbildung an dieser Wendezone geführt hat. Sie hatte sich im Januar schon herauskristallisiert, konnte einen schwachen Markt damals aber nicht dauerhaft aufhalten. Derzeit reicht das Kaufinteresse dort aber offenbar für einen Anstieg zurück an die Hürden bei 14’000/14’050 und bei 14’150 Punkten, die seit Jahresanfang bereits bei zahlreichen Gelegenheiten als technische Barriere dienten und den Index auch noch länger bremsen könnten.

Glückt der Sprung auf neue Hochs, wäre erst um 14’450 eine steigende Trendlinie (grün) der nächste potenzielle Wendepunkt auf der Nordseite. Zugleich ist im mittelfristigen Chart aber auch bei 13’000 bis 13’500 eine weitere, sehr solide anmutende Nachfragezone ersichtlich, die auch bei einer grösseren Schwäche als Stabilisator dienen sollte.

Trading-Idee: Mit Papieren wie beispielsweise dem Valor 48958400 von UBS, der Kursbewegungen des Dax um den Faktor vier verstärkt, können Anleger nun wieder vergünstigt in die mittelfristige Aufwärtsbewegung des Marktes einsteigen. Und nicht nur das: Bereits ein Anstieg an die technische Barriere um 14’400/14’500 ermöglicht durch einen Kauf bei dem aktuellen Dax-Stand von 13’850 eine Rendite von knapp 15%.