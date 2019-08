Dax: Jetzt sieht es eher bedenklich aus

Noch vor einer Woche konnte man lediglich von einer Korrekturbewegung im übergeordneten Aufwärtstrend sprechen. Inzwischen, zwei Unterstützungslinien später, hat sich ein neuer kurzfristiger Abwärtstrend etabliert. Die Gefahr, die sich nun aufgetan hat, besteht darin, dass nicht nur eine Trendlinie nach unten durchbrochen worden ist, sondern auch nach der Dow-Theorie der Aufwärtstrend wackelt. Das letzte signifikante Tief, welches sich Ende Mai gebildet hatte, stellt nun nämlich nicht nur eine Unterstützungslinie dar, sondern sollte für einen weiterhin intakten Aufwärtstrend nicht unterschritten werden.

Sollte dies nämlich der Fall sein, und die nächste Anstiegsbewegung das letzte Top bei ca. 12’600 Punkten nicht überwinden können, wäre ein neuer Abwärtstrend etabliert. Die Vorgaben für den heutigen Tag deuten darauf hin, dass das aktuell erreichte Niveau zwar zur Börseneröffnung gehalten werden kann, im Tagesverlauf aber wieder Druck aufkommen sollte. Somit ist nicht auszuschließen, dass der nächste Unterstützungsbereich um 11’400 Punkte kurzfristige getestet wird. So wie ein steiler Aufwärtstrend ohne Korrekturen nicht lange durchzuhalten ist, kann aber auch ein steiler Abwärtstrend, so wie er derzeit stattfindet nicht ewig dauern. Eine Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste sollte in den kommenden Tagen zu erwarten sein.