Dax: Jetzt wird alles wieder gut

Die vorweihnachtliche Ruhe hält so langsam in den Stuben der Menschen Einzug, und Besinnung auf das wirklich Wichtige kehrt ein. So erzählt man sich alte Geschichten und glaubt, dass früher alles besser war. War es das aber wirklich? Eigentlich ist es doch in jedem Jahr das Gleiche. Weihnachten kommt mit grossen Schritten näher, es sind bei weitem noch nicht alle Geschenke gekauft, und die Erwartungen an das Fest sind riesengross.

Ebenso sind die Erwartungen an die Märkte in jedem Jahr die gleichen. Es muss doch noch eine Jahresendrally geben, einen versöhnlichen Abschluss für das ablaufende Jahr, für die verspassten Chancen oder die Fehler, die man selbst gemacht hat. In diesem Jahr bleiben dafür genau noch zehn Handelstage. Genauso viele Handelstage hat es benötigt, bis endlich wieder einmal eine grüne Kerze (Tagesschlusskurs lag über dem Eröffnungskurs) generiert wurde.

Das hätte gestern auch fast nicht funktioniert. Die freundliche Tendenz, die den Tag über vorgeherrscht hatte, trübte sich zum Handelsende ein. Die Marktteilnehmer trauen der möglichen Trendwende offenbar noch nicht. Dies ist auch am wieder nachlassenden Umsatz ablesbar. Das Verkaufssignal beim MACD-Indikator ist noch nicht abgearbeitet, auch wenn der Stochastik-Indikator vor einem Kaufsignal steht. Mit etwas Mut könnte noch eine kleine Weihnachtsrally generiert werden. Vielleicht konzentrieren sich die Anleger aber auch auf Weihnachten selbst und schränken ihre Aktivitäten etwas ein. Vielleicht sammeln sie Kräfte (in Form von Liquidität), um dann einen guten Jahresauftakt zu generieren.