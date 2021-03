Dax: Käufer bleiben schmerzfrei

Der Deutsche Aktienindex setzt seine Stagnationsphase auf höchstem Niveau fort. Unabhängig vom kurzfristigen Verlauf bleibt die Prognose im übergeordneten Zeitfenster gleich, oder wird sogar noch davon gestützt.

Der Dax wird nach wie vor bei 14’400 / 14’500 verstärkt nachgefragt und baut seine jüngste Überhitzung somit durch eine stabile Seitwärtsbewegung ab. Durch diese hat sich der Index bereits inzwischen wieder deutlich vom oberen Rand seines statistisch wahrscheinlichen Bewegungskorridors entfernt, was selbst auf der untergeordneten Zeitebene wieder Aufwärtsspielraum bis fast an die 15’000er-Marke ermöglicht. Auf der Unterseite lässt der Kanal aktuell Luft bis etwa 14’200 und damit in die nähe der massiven horizontalen Wendezone, an der auch eine grössere Schwächephase erstmal stoppen dürfte.

Auch die mittelfristige Perspektive zeigt Potenzial nach oben bis 14’900 / 15’150, abhängig davon ob sich Investoren eher am linearen Aufwärtstrend (braun) oder am Schwankungskorridor dieses Zeitfensters orientieren wollen (blaue Fläche). Beide Einflussfaktoren weisen zudem eine steigende Tendenz auf, so dass die Chancen auf der Oberseite kontinuierlich zunehmen.

Trading-Idee: Mehr als Teilgewinnmitnahmen der hier seit Monaten vorgestellten Long-Papiere wie beispielsweise der Valor 48958400 der UBS müssen Anleger derzeit nicht erwägen – und auch nur dann, wenn der persönliche Ereignishorizont eher kurzfristig ausgerichtet ist. Wer längerfristig denkt, kann dagegen auch komplett an seinen Positionen festhalten.



Der Gedanke, darüber hinaus von einer kleinen Korrektur mit Short-Papieren wie beispielsweise der Valor 54512257 zu profitieren, ist zwar verlockend – geeignet ist diese Strategie aber nur für sehr Wagemutige, denn sie ist gegen den übergeordneten Trend gerichtet.