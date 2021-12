Dax: Käufer bleiben verlässlich

Der Deutsche Aktienindex wird erneut an der Preiszone nachgefragt, die schon in den Vormonaten für mehrere Nachfrageschübe gesorgt hat. Dies ist ein positives Signal, aber einen neuen kurzfristigen Aufwärtstrend können Anleger daraus noch nicht ableiten.

Der Dax zeigt nach wie vor eine Serie fallender Zwischenhochs und -tiefs, doch gibt es im Intradaychart der Vortage auch Lichtblicke: Mit der bisher stärksten Erholung seit Beginn der aktuellen Verkaufswelle hat der Markt sich zeitweise wieder über der ersten technischen Hürde bei 15’350 / 15’450 etablieren können.

Zwar verliert der Abwärtstrend auf der kleineren Zeitebene etwas den Schwung, allerdings reicht der Spielraum auf der Gegenseite zunächst nur bis etwa an das Areal um 15’550 / 15’750 an die stärkste Umsatzhäufung der Vormonate, an der in diesem Zeitraum auch viele Richtungswechsel des Index feststellbar waren. Erst darüber hinausgehende Gewinne wären ein erstes Indiz für eine Wiederaufnahme des nach wie vor intakten mittelfristigen Aufwärtstrends. Solange diese Zeichen aber ausbleiben, ist eine Seitwärtsbewegung zwischen den genannten Schwellen auf der Oberseite und dem zuverlässigen Stabilisierungsbereich bei 14’800 / 15’000 auf der Unterseite das wahrscheinlichste Szenario für die nächsten Tage und vielleicht sogar Wochen.

Trading-Idee: Eine zuverlässige Absicherung nach unten lässt sich nach wie vor mit Short-Faktorzertifikaten wie dem Valor 54512257 der UBS realisieren, die für jedes Prozent, das der Dax verliert, bis zu 4% gewinnen. Long-Papiere wie der Valor 111150808 weisen dagegen den gegenteiligen Effekt auf und verloren zuletzt deutlich – bieten dafür aber bei einer überfälligen Zwischenerholung die Chance, überproportional zu profitieren.