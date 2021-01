Dax: Kaufchance oder Richtungswechsel?

Der Deutsche Aktienindex setzt die Konsolidierung der Vorwoche am Montag zunächst fort, doch am ersten markttechnischen Stabilisierungsbereich macht sich erwartungsgemäß gesteigertes Kaufinteresse bemerkbar.





Der DAX ist zurück in Richtung der Zone um 13’400 / 13’700 gefallen, an der gleich mehrere Orientierungslinien zu einer Bodenbildung beitragen könnten: Der Monatsdurchschnittspreis (blau) trifft hier auf den unteren Rand eines bislang unbestätigten Aufwärtstrendkanals (grün) sowie auf eine horizontale Wendezone und auf die Südgrenze des statistischen Schwankungskorridors (graue Fläche). Diese massive Verdichtung an Einflussfaktoren sollte Marktteilnehmer verstärkt zur Nachfrage animieren, so dass zumindest eine Atempause des Index die Folge sein dürfte.

