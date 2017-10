Dax: Was kommt nach dem Allzeithoch?

Wohin entwickelt sich der Deutsche Aktienindex nach einem neuen Rekordstand? Auf der Oberseite sind keine potenziellen Verkaufszonen im Chartverlauf mehr erkennbar, dennoch ist das Potenzial nicht unendlich gross. Mit mehreren Ansätzen, die sich bewährt haben, lassen sich die nächsten Kursziele prognostizieren.

Der Aufwärtstrend des Dax (DAX 12909.55 0.05%) ist beim Blick auf den bis 2016 zurückreichenden Tageschart unverkennbar – ebenso deutlich zeigt sich aber auch die im Sommer begonnene Konsolidierung. Diese Korrekturphase könnte sich nun ihrem Ende zuneigen. Im Anschluss zeigt sich im Kursverlauf häufig ein mittelfristiger Anstieg, der etwa die Dimension der vorhergegangenen Tradingrange-Breite hat (blaue transparente Rechteckmarkierungen). Dann erst steigt das Risiko der nächsten Trendpause.

Ob diese bei rund 14’000 liegende Zielmarke jedoch bereits in der 2017er-Jahresendrally erreicht werden kann, bleibt abzuwarten, denn es gilt, weitere Faktoren zu berücksichtigen. So sollte der Markt nicht zu sehr überhitzen, was kurzfristig gut am Abstand der Kurse zu ihrem Monatsdurchschnitt (blauer Indikator unter dem Chart) messbar ist: Werte bis 5% sind möglich, aktuell beträgt die Differenz bereits 3%. Etwas Luft nach oben bis fast an die 13’200er-Marke besteht somit im Idealfall auch aus dieser Perspektive noch.

Bei der nächsten kurzen Atempause wäre aktuell ein Rückfall an das bereits häufiger als schwächere Wendezone aufgefallene Areal um 12’550/12’665 möglich. In diesem Bereich zeigt sich auch der Monatsdurchschnittskurs, der in starken Trendphasen nicht mehr deutlich unterschritten werden sollte. Solange der Dax nicht deutlich über dem bisherigen Rekord bei 12’951 schliesst, idealerweise sogar mit dem Wochenschlusskurs, ist eine Korrektur zurück an dieses Niveau jederzeit zu erwarten.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast 20 Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



