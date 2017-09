Dax: Kein Rekordhoch vor dem Wochenende

Der Deutsche Aktienindex zeigt eine ungebrochene Aufwärtsdynamik und ist nicht mehr weit vom bisherigen Allzeit-Höchststand entfernt. Doch ein Ausbruch über diese Kursschwelle dürfte nicht mehr so einfach werden wie der Anlauf daran. Selbst in der kommenden Handelswoche ist dies eher unwahrscheinlich.

Aktuell bestimmt die Käuferseite wieder das Marktgeschehen, was sich am besten an den Kerzencharts der Vortage ablesen lässt, die Eröffnungs-, Hoch-, Tief- und Schlusskurs eines jeden Tages anzeigen. Aus dieser Perspektive wird schnell erkennbar, dass der Markt nun wieder verstärkt am oberen Ende seiner Tageshandelsspanne schliesst (kein weisser «Docht» an der Kerze) und dass generell Schlusskurse höher als Eröffnungskurse des jeweiligen Tages liegen (Kerze ist weiss).

Ein in der Regel zuverlässiges Warnsignal vor einer drohenden Korrektur (roter Pfeil rechts aussen) hat sich nicht bestätigt – es kommt zustande, wenn der Markt zwar kurz im Tagesverlauf steigt, dann aber alle Gewinne bis zum Handelsende abgibt. Bereits in der ersten Monatshälfte versagte dieser sonst eher verlässliche Korrekturalarm (grüne Kreismarkierung), damals schloss sich eine weitere Aufwärtswelle an.

Eine stärkere Rally wird aktuell nur vom kleinen Aufwärtstrendkanal im Chart der Vortage (rot) ausgebremst, dessen oberer Rand bereits erreicht ist. Seine untere Grenze bildet bei 12’600 auch das erste Ziel für einen schwächeren Handelstag.

Insgesamt zeigt sich nach wie vor ein positives Bild, ein erneuter Test der bisherigen Rekorde zwischen 12’840 und 12’956 ist wahrscheinlich, selbst wenn der im April begonnene Seitwärtstrend (blau) anhält, der den Aufwärtstrend aus dem Jahr 2016 abgelöst hat (grün).