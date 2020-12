Dax: keine Wunder erwarten

Nach einem aussergewöhnlichen Jahr mit einer Schwankungsbreite von mehr als 6000 Punkten dürfte sich der Markt stabilisieren. Auf Normalniveau dürfte die Volatilität so schnell noch nicht zurückkehren.



Mit dem Ausbruch über die mehrmonatige Barriere um 13’450 zeigte der Dax zu Beginn der zweiten Dezemberhälfte doch noch kleinere Anzeichen der häufig am Markt auftretenden Jahresend-Nachfragesteigerung. Es bleibt abzuwarten ob dieser Effekt für einen dauerhaften Ausbruch über die nächste Hürde, seine alten Rekorde im Bereich der 13’800er-Marke, genügt. Der mittelfristige Prognosekorridor für den Index (blau) zeigt jedenfalls heute schon Bewegungspotenzial bis über 14’000, danach wird die Luft aber schnell wieder dünner.

Auch 2021 sollten Anleger daher zunächst nicht zu viel verlangen, selbst wenn der weiter gefasste, langfristige Schwankungskanal (braun) sogar schon bis fast an die 14’500er-Schwelle reicht. Für einen positiven Verlauf sprechen immerhin Erfahrungen mit ähnlichen Kursentwicklungen der Vergangenheit, exemplarisch sind hier insbesondere die Jahre 2009 und 2011 zu nennen. Damals erholte sich der Dax ebenfalls zügig von extrem steilen Crashs, stagnierte kurz (schwarze Pfeile) und kletterte dann weiter (grüne Pfeile).

Wagemutige Optimisten können weiter an Papieren wie dem hier mehrfach vorgestellten Valor 48958400 der UBS festhalten. Der Schein würde bei einem Anstieg des Dax in Richtung 14’000/14’500 weiter um 8 bis 25% an Wert gewinnen. In dieser Spanne sollten Anleger Profite je nach persönlicher Risikoneigung partiell bis vollständig realisieren.

