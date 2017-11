Dax: Kommt der Ausbruch?

Erst wenn sich auch über der nun erreichten kritischen Kurszone noch Käufer finden, bessern sich die kurzfristigen Aussichten. Der langfristige Aufwärtstrend macht Hoffnung darauf, dass diese Entwicklung kommen könnte. Doch Geduld zahlt sich aus.

Nach wie vor reagieren Investoren mit starken Verkäufen, sobald sich der Index an den Bereich um 13’180/13’250 annähert. Doch gleichzeitig kommt es auch zu einer stabilen Nachfrage um 12’900, die optimistisch stimmt. Ein Ausbruch aus der sich daraus bildenden Handelsspanne dürfte einen guten Hinweis darauf liefern, wohin der nächste Bewegungsimpuls führt.

Die – geringfügig – wahrscheinlichere Ausbruchsrichtung ist Norden. Diese Vermutung stützt sich darauf, dass der Trend aus der übergeordneten Perspektive weiter aufwärts zeigt. Kleine Konsolidierungen werden so lange in Richtung des Haupttrends verlassen, bis eine finale Korrektur ihn dann beendet. Doch bevor es dazu kommt, zeigen sich in der Regel weitere Erschöpfungsanzeichen des Marktes, wie beispielsweise eine Überhitzung oder eine lang anhaltende Abflachung des Anstiegs. Solche Indizien liegen derzeit noch nicht vor. Damit besteht auch weiterhin die Aussicht auf einen neuen Aufwärtsimpuls in Richtung der 14’000er-Marke, wo der Aufwärtstrend verläuft (grün punktiert), um den der Index aktuell oszilliert.

Trading-Idee Symbol Valor Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIGZZ 32904441 Call 9400 500:1 15.12.17 33.78 SMIGPZ 35598937 Put 9000 500:1 15.12.17 26.11 KSMIAZ 32902722 KO Call 9000 500:1 15.12.17 32.77 KSMBFZ 35599794 KO Put 9500 500:1 15.12.17 32.20

