Dax: Kommt ein neuer Trendwechsel?

Der Deutsche Aktienindex zeigt aus technischer Sicht wieder negative Vorzeichen. Doch von der Vogelperspektive aus betrachtet relativiert sich der jüngste Abschwung, und eine zumindest kurze Gegenbewegung zurück nach oben wird zunehmend wahrscheinlich.

Nach dem wiederholt übermächtigen Abgabedruck an der 12’500er-Marke ist der Dax (DAX 11890.79 -0.29%) nun final nach unten abgekippt. Das Korrekturziel an der markanten horizontalen Wendezone bei 11’850 hat er im Zuge dieser neuen Schwäche auch fast schon wieder erreicht, was den Markt zumindest vor dem Wochenende leicht stabilisieren dürfte. Eine Bärenmarktrally dürfte jedoch nur mit viel Mühe in den nächsten Tagen an das maximale Erholungskursziel auf dieser Zeitebene (grün) um 12’300 reichen. Dort bildet der oft als Wendepunkt wirksame Monatsdurchschnittspreis (blau) nun wieder eine Hürde.

In der kommenden Woche müssen Anleger sich auf einen weiteren Rückgang einstellen, doch schon um 11’700/11’800 könnte der Dax durch die Kombination einer horizontalen Wendezone mit dem 200-Tage-Durchschnittskurs (violett) wieder verstärkt Käufer finden. Ohnehin ist er auch aus dieser Perspektive bereits überverkauft, erkennbar an den tief im unteren Randbereich des hiesigen Schwankungskorridors (blau) eingetauchten Kursen. Reicht die Nachfrage auf diesem Niveau nicht für eine dauerhafte Bodenbildung, muss jedoch die gesamte Prognose für diese Zeitebene neu definiert werden. Dann wäre eine Seitwärtsbewegung mit Untergrenze an der nächstfolgenden potenziellen Bodenbildungszone an der 11’300er-Marke noch das beste der denkbaren Folgeszenarien.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)