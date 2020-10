Dax: Korrektur wie immer

Die Geschichte scheint sich beim Deutschen Aktienindex zu wiederholen. Der Markt zeigte einen seiner zuletzt häufigeren, sprunghaften Richtungswechsel nach unten, auf den auch diesmal wieder eine kleinere Abwärtswelle folgen könnte.



Beim Dax (DAX 12645.75 0.82%) häufen sich aktuell wieder die «schwarzen» Tage im Kerzenchart – diese treten auf, wenn der Index unterhalb seines Eröffnungskurses schliesst. In der Summe halten sich die Verluste allerdings bislang in Grenzen – doch der Weg in Richtung 12’250 / 12’300 ist frei und dürfte auch mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit zeitnah beschritten werden.

Solange jedoch das langfristige Durchschnitts-Preisband (violett) um 12’000 den Dax weiterhin so zuverlässig stabilisiert, ist auf der übergeordneten Zeitebene nichts Schlimmeres zu befürchten als eine Tradingrange mit potenzieller Obergrenze an den alten Rekorden um 13’400 / 13’800.

Eine kleine Absicherung, beispielsweise mit der Valor 54512257 der UBS (UBSG 11.26 0.13%), ist weiterhin eine sinnvolle Depotergänzung. Das Papier würde bei einem Dax-Rückfall auf 12’250 bis 12’000 Punkte um rund 15 bis 25% an Wert gewinnen, und die Indexverluste damit gut abfedern.

Das 6x-Long-Faktorzertifikat der UBS bietet eine Möglichkeit, auf einen weiteren Anstieg zu spekulieren. Es hebelt Kursgewinne des Dax jeden Tag aufs Neue auf das Sechsfache, aber Anleger müssen berücksichtigen, dass der Hebel auch in die Gegenrichtung wirksam ist.