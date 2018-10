Dax: Kurse nehmen den Mittelweg

Nach einem dynamischen Anstieg droht der Deutsche Aktienindex nun in eine Seitwärtsphase überzugehen, die aus der Vogelperspektive sogar als Schwächesignal gewertet werden kann. Die Kursentwicklung der kommenden Tage muss daher besonders genau auf neue Trendsignale untersucht werden.

Der anhaltende Abgabedruck um 12’460/12’500 (gelb) verhindert weitere Kursgewinne des Dax (DAX 12287.58 -0.42%). Gleichzeitig hält jedoch auch die Nachfrage bei Korrekturen des Marktes zurück an seinen Monatsdurchschnittspreis (blau) an, was in der Summe zu einer Pattsituation führt. Dieser Effekt dürfte auch in den kommenden Tagen anhalten, wobei ein Ausbruch auf der Unterseite dann auf längere Sicht das wahrscheinlichere Ausbruchszenario darstellt (rot). Insbesondere ein Rückfall unter 12’120 wäre ein erstes entsprechendes Warnsignal. Umgekehrt dagegen wäre der Anstieg über die 12’500er-Marke ein frühes positives Zeichen.

Mit einer Serie fallender Hochpunkte definiert der Dax allerdings schon seit Mai einen eher negativen Trend, der zu einem Zielkurs um 11’725/11’830 führt (rot). Dort stabilisiert sich der Index aber bereits seit über einem Jahr wiederholt, sodass zumindest im ersten Anlauf kein grösserer Einbruch droht.