Dax: Kurze Pause könnte bald kommen

Der Deutsche Aktienindex hat ein erstes langfristiges Kursziel erreicht. Noch zeigen sich wenige Anhaltspunkte für eine Stabilisierung, aber zumindest eine vorübergehende Bodenbildung dürfte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Der Dax (DAX 8917.11 2%) hat sich vom unteren Rand seines «Panik-Bewegungsbandes» (rot) wieder etwas entfernt, weist aber nach wie vor einen klaren kurzfristigen Abwärtstrend auf. Nach unten sinkt der berechenbare Bewegungsspielraum heute weiter auf 7850 Punkte, auf der Oberseite wäre hingegen Luft bis zunächst 9050 (grün). Da der Markt stark von seinem normalen Schwankungskorridor (grün) nach unten abgewichen ist, dürften auch entsprechend übertriebene Ausschläge auf der Gegenseite folgen. Eine Erholung bis zurück in Richtung der 10’000er-Marke wäre im Idealfall in den kommenden Handelstagen denkbar.

Der Vergleich mit alten Crashs zeigt, dass auf längere Sicht noch Spielraum nach unten in Richtung 6000 bleibt. Wenigsten temporär sollte es aber an dem bis ins Jahr 2000 zurückverfolgbaren horizontalen Wendebereich um 8150 zu einer gesteigerten Nachfrage kommen. Er ist so markant, dass viele Marktteilnehmer ihn als Orientierungspunkt nutzen dürften.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)