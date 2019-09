Dax: kurzfristig auf der Kippe

Nachdem das zuletzt immer wieder um 12’300 aufgetretene Kaufinteresse den Dax (DAX 12294.82 0.5%) diesmal nicht mehr auffangen konnte, ist noch die Nachfrage am Monatsdurchschnitt (blau) in der Lage, eine schnelle Bodenbildung auszulösen. Glückt dies, ist ein erneuter Anlauf an die 12’500er-Marke möglich, die im September immer wieder als Mauer diente. Andernfalls dürfte es eine weitere Etage nach unten gehen, das nächste Kursziel (rot) liegt dann am markanten horizontalen Wendebereich um 11’850.

Der Bereich um 11’750/11’850 fällt auch im mittelfristigen Chart auf: Dort trifft der untere Randbereich des entsprechenden Schwankungskorridors (blaue Fläche) auf den 200-Tage-Durchschnitt (violett), was eine erhöhte Nachfrage verursachen dürfte. Der Spielraum nach unten bleibt somit zunächst relativ überschaubar.