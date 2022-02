Dax: Letzte Chance auf diesem Preisniveau

Der Deutsche Aktienindex nähert sich ein weiteres Mal einem schon oft in den Vormonaten getesteten, und daher technisch sehr wichtigen Schwellenwert. Dort wird er aber nicht mehr oft einen Boden bilden können.

Nach einer Erholung des Marktes, welcher in der vorletzten Woche von unten zurück an seinen Langfrist-Durchschnittspreis (violett) stieg, wurde der DAX in den vergangenen Tagen dann wieder stark abverkauft. Nun stehen die Preise wieder am Ausgangspunkt bei 14’800 / 15’000, wo sie sich seit April 2021 bereits bei unzähligen Gelegenheiten stabilisierten. Doch mit jeder weiteren Rückkehr an dieses Bodenbildungsniveau wird ein Durchbruch nach unten wahrscheinlicher. Noch stehen die Chancen für eine Stabilisierung gut, da der Markt auf der Südseite leicht überhitzt ist und die entsprechenden kurz- und mittelfristigen Schwankungsbänder nur wenig statistischen Spielraum für tiefere Kurse lassen (rot, blau).

Solange die Nachfrage aber auf die erste Umsatzhäufung bei 15’450 / 15’500 sowie auf die Mitte der langfristigen Tradingrange bei 15’700 / 15’800 beschränkt bleibt, lässt sich bestenfalls ein Seitwärtstrend mit Obergrenze bei 16’300 prognostizieren. Je länger sich der DAX in der unteren Hälfte dieser Handelsspanne aufhält, desto wahrscheinlicher wird eine neue Abwärtstrendwelle und damit ein Einbruch in Richtung der nächsten Wendezone bei 13’500 Punkten.

Trading-Idee: Eine Absicherungsstrategie lässt sich beispielsweise mit Short Mini Futures der UBS (Valor 112898915) umsetzen. Wer dagegen wieder auf eine Erholung setzen will, kann auf Long-Alternativen wie den Valor 112681783 zurückgreifen.