Dax: Luft bis fast 16’000 wäre vorhanden

Der Deutsche Aktienindex hat aus technischer Sicht weiteres kurzfristiges Aufwärtspotenzial, kann dieses aber erst realisieren, wenn der starke Verkaufsdruck an der 15.800er-Marke aufhört.

Sobald sich der DAX dem Areal um 15’800 Punkte nähert, hören die Käufe nach wie vor auf. Dieser Bereich war schon vor zwei Monaten eine Barriere, und in der aktuellen Feriensaison will sich offenbar erst recht niemand zu weit aus dem Fenster lehnen. Früher oder später dürfte die Nachfrage jedoch gross genug für einen Ausbruch werden, dann ist theoretisch weiterer Spielraum bis an das obere Schwankungsband dieser Zeitebene bei momentan 15’950 / 16’100 Punkten vorhanden (grau).

Ein Zeichen für eine sich nach unten bis 15’300 / 15’450 ausweitende Konsolidierung wäre dagegen, wenn der Index unter die Volumenhäufungen der Vortage bei 15’660 / 15’700 zurückfällt. Diese Niveaus erwiesen sich zuletzt als kleiner Stabilisator, nachdem dort in der Vorwoche verstärkt Umsätze feststellbar waren. Trading-Idee: Auf steigende Kurse ausgerichtete Hebelprodukte wie der Valor 48958400 der UBS können weiter gehalten werden, sollten aber mit Stoppkursen unterhalb der 14’800er-Marke abgesichert werden. Wer zudem über einen weiter gehenden Schutz seines Portfolios nachdenkt, greift zu Short-Papieren wie dem Valor 54512257, der Verluste des Index in Gewinne verwandelt und um das Zehnfache verstärkt. Weitere Informationen finden Sie hier.