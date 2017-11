Dax: Manchmal muss man eben Geduld haben

So stellt es sich auch in den vergangenen Wochen dar. Von Ende August bis Anfang November hatte es den Anschein, als kenne der Markt nur den Weg nach oben, und Kursrückgänge würden der Vergangenheit angehören. Da machte es auch nichts aus, dass der Dax (DAX 13015.04 -1.16%) mit dem Verlassen des Aufwärtstrends zur Seite im Oktober ein erstes Warnsignal gesendet hatte.

Die dann etablierte Seitwärtsrange drohte anschliessend nach unten aufgelöst zu werden. Ende Oktober kam ein fulminanter Anstieg, der sein vorläufiges Ende mit drei Dojis (Eröffnungs- und Schlusskurse lagen nahezu auf einem Niveau) fand. Die darauf folgende Abwärtsbewegung verlief ähnlich dynamisch wie die zuvor vollzogene Aufwärtsbewegung. Der Rückfall in die alte Seitwärtsrange war folgerichtig.

Spannend gestaltete sich dann der Tag, an dem diese Seitwärtsrange zunächst nach unten verlassen wurde. Mit dem aufkommenden Stimmungsumschwung blieb eine Hammerformation zurück, die für eine Trendwende steht. Zwei Tage später sah es so aus, als würde der Hammer negiert werden. Das Kaufsignal beim Stochastik-Indikator verhinderte aber einen erneuten Anlauf an die untere Trendkanalunterstützung, auch wenn der Wochenauftakt noch unter der Unterstützungslinie stattfand.

Inzwischen ist der Dax nach oben ausgebrochen und hat damit der Hammerformation alle Ehre gemacht. Der MACD-Indikator steht vor einem Kaufsignal, weshalb ein Weiterlaufen sehr wahrscheinlich ist. Manchmal muss man eben Geduld haben.