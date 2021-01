Dax: Marktumfeld bleibt positiv

Der mittelfristige Bewegungskanal (blau) lässt etwas mehr Luft, denn er erstreckt sich im Süden bis 12’700/12’800 und bildet mit dem knapp darunter verlaufenden langfristigen Durchschnittspreis des Index (violett) die maximale Korrekturzone im Aufwärtstrend. Erst darunter hinausgehende Verkäufe würden eine Neubewertung der Lage erfordern.

Auch 2021 können Optimisten nach wie vor an Papieren wie dem hier mehrfach vorgestellten Valor 48958400 der UBS festhalten. Der Schein würde bei einem Anstieg des Dax (DAX 13'925.06 -0.08%) in Richtung 14’500 weiter um bis zu 15% an Wert gewinnen. Erste Teilgewinnmitnahmen sind allerdings auch jetzt schon eine gute Idee.