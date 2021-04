Dax: Mikrosignale wieder positiv

Der Deutsche Aktienindex behauptet sich ein weiteres Mal an seinen nächstgelegenen technischen Kaufzonen. Die Rally könnte sich somit fortsetzen, zumindest aber dürfte auch eine weitere Korrektur nicht dramatisch ausfallen.

Nach einem sehr schwachen Start in der Vorwoche standen die Zeichen für den Dax eigentlich auf Konsolidierung. Doch eine auffällig starke Nachfrage am Monatsdurchschnittspreis (blau) deutet darauf hin, dass es noch nicht so weit ist. Auch der untere Rand des bis März zurückverfolgbaren Aufwärtstrends (grün) lässt sich, leicht angepasst, fortführen. Somit bessert sich die Vorhersage auch auf der untergeordneten Zeitebene von «neutral» wieder zu «aufwärts», zumindest so lange, wie der Index oberhalb von 15’100/15’150 gehandelt wird. Das nächste Kursziel auf der Oberseite bleibt der Rand des aus vergangenen Schwankungen kalkulierbaren Bewegungskorridors (graue Fläche) bei aktuell etwa 15’500/15’600 Punkten. Er hat sich wiederholt als sehr brauchbares Prognoseinstrument erwiesen.

Selbst wenn es wieder zu einer Verkaufswelle kommt, zeigen die Trends des Dax mittel- bis langfristig nach oben. Aus heutiger Sicht ist das Risiko nach unten auf Kurse zwischen der 14’100er- und der 13’500er-Marke limitiert. Dort verlaufen der 200-Tage-Durchschnittskurs (violett) und ein weiterer Aufwärtstrend – beide Einflussfaktoren haben sich bereits als Stabilisatoren bewährt.

Trading-Idee: Unverändert bleiben Long-Papiere wie der hier mehrfach präsentierte Valor 48958400 der UBS eine Option, um auf steigende Kurse zu setzen. Allerdings können Anleger, die inzwischen grössere Gewinne verzeichnen, einen Teil davon auf dem aktuellen Niveau mitnehmen. Hält die jüngste Entwicklung an, dürften neue Käufe auch bald wieder zu günstigeren Preisen möglich sein.