Dax: Mikrosignale weiter positiv

Der Deutsche Aktienindex testet die letzte noch verbliebene Barriere im mittelfristigen Chart zum zweiten Mal. Auch wenn noch höhere Preise schwer vorstellbar sind, zeigen die jüngsten Signale bislang doch klar in eine Richtung.

Nach dem Ende des Mini-Abwärtstrends (rot) Mitte Juni lieferte der Dax (DAX 12299.63 -1.79%) nun mit dem Sprung über die zuletzt hemmende 12’450er-Marke ein weiteres kleines Stärkezeichen (grün). Schlimmeres als einen Rückfall in den Bereich um 11’600/12’000 müssen Anleger daher vorerst kaum befürchten. Allerdings ist auch der Weg nach oben nicht mehr frei, sobald der Blick über den kurzfristigen Tellerrand hinausreicht.

Im Mittelfrist-Chart bleibt das Areal um 12’500/12’900 ein markanter Wendebereich, an dem der Dax schon häufiger in die andere Richtung gedreht hat. Dieser Effekt könnte auch jetzt noch anhalten und den Index zunächst einige Zeit seitwärts um seinen Durchschnittspreis (violett) pendeln lassen. Das vorher noch befürchtete Szenario, dass der Markt an seinem langfristigen Mittelkurs schnell und stark nach unten abprallt, scheint nun aber ebenfalls immer unrealistischer zu werden. Deutlich tiefere Preise rücken damit ein Stück weiter in die Ferne.

Nach wie vor ist das 6x-Long-Faktorzertifikat der UBS (UBSG 10.61 -1.12%) eine Möglichkeit, auf einen weiteren Anstieg zu spekulieren. Es hebelt Kursgewinne des Dax jeden Tag aufs Neue auf das Sechsfache, aber Anleger müssen berücksichtigen, dass der Hebel auch in die Gegenrichtung wirksam ist.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)