Dax: Mini-Schwächesignale

Der Deutsche Aktienindex weitet seinen Schwungverlust etwas nach unten aus. Grund zur Panik besteht nicht, aber eine stabile Aufwärtsbewegung sieht anders aus.

Das Börsenklima wird etwas rauer: Käufer orientieren sich nicht mehr an der Aufwärtstrendlinie (grün), die sich bis Anfang März zurückverfolgen lässt, und auch nicht mehr am Monatsdurchschnittspreis (blau), der bis gestern noch als Stabilisator für den Dax diente. Da es sich allerdings dabei nur um schwache technische Haltezonen handelt, ist auch ihr Versagen nicht überzubewerten. Das nächste Ziel liegt nun dennoch eher im Süden, bei 14’850/14’950 am unteren Rand des kurzfristigen statistischen Schwankungsbereichs (graue Fläche). Dessen Obergrenze bei aktuell rund 15’450/15’550 sollten Anleger jedoch ebenfalls im Hinterkopf behalten.

Die positive Vorhersage für den Markt im übergeordneten Zeitfenster dürfte nur minimal leiden: Im Monats-Candlestickchart droht eine negative, als von Analysten Shooting Star gefürchtete Kerze (orange). Die Formation entsteht, wenn der Index neue Spitzenpreise markiert, bis zum Ende des Monats aber die meisten Gewinne abgibt. Danach folgen erfahrungsgemäss öfter Korrekturen (rot). Die finale Bewertung dieses Kursmusters ist aber erst am Wochenende möglich – wenn der Markt auch am Freitag verhältnismässig schwach oder neutral bleibt, wird es im April abgeschlossen.

Trading-Idee: Long-Papiere wie beispielsweise der Valor 48958400 der UBS sind weiterhin ein geeignetes Instrument, um von einem Anstieg zu profitieren. Dabei anfallende Gewinne sollten zumindest teilweise zügig mitgenommen werden, da das Potenzial auf der Oberseite überschaubar bleibt.