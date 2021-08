Dax: nach oben gearbeitet

Der Deutsche Aktienindex hat sich von der jüngsten Mini-Korrektur sehr zügig erholt und notiert bereits wieder nur noch unwesentlich unter seinen Rekordständen. Auch wenn die Konsolidierung weitergeht, hat sie dadurch klar an Schärfe verloren.

Der Dax bewegt sich weiterhin in der oberen Hälfte seiner sich ausweitenden Seitwärtsbewegung (rote Geraden), in der er nach Norden Luft bis etwa an die 16’100er-Marke hat, nach Süden dagegen bis rund 14’700 Punkte. Solange der Mittelbereich dieser Range um 15’300 / 15’400 nicht mehr signifikant unterschritten wird, bleibt die Prognose auf der kurzfristigen Zeitebene optimistisch.

Kleinere Abverkäufe könnten schon an den Umsatzhäufungen bei 15’790 und 15’690 ein Ende finden. Auf der Oberseite ergibt sich zugleich an der ebenfalls stärker gehandelten Zone um 15’960 / 15’970 eine erste leichtere Hürde.

Trading-Idee: Auf steigende Kurse ausgerichtete Hebelprodukte wie der Valor 48958400 der UBS sind vorerst weiter haltenswert. Wer der statistisch schwachen Börsenphase bis Ende September nicht traut, kann Short-Hebelpapiere wie beispielsweise den

Valor 54512257 in Betracht ziehen, der Verluste des Index in Gewinne verwandelt und um das Vierfache verstärkt.