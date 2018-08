Dax: Nach unten ist mehr Platz

Aktuell ist der Spielraum des Deutschen Aktienindex auf der Oberseite etwas begrenzt, was sich bereits jetzt in einer leichten Kaufzurückhaltung der Marktteilnehmer bemerkbar macht. Doch auch in Richtung Süden reicht das charttechnische Potenzial aus heutiger Sicht vorerst nur einige hundert Punkte.

Der Dax (DAX 12381.08 -0.04%) hat die Sinkgeschwindigkeit der Vorwochen etwas reduziert, was sich am Verlassen des entsprechenden Abwärtstrendkanals (grau punktiert) nach oben bemerkbar macht. Doch von einem Richtungswechsel kann noch lange nicht gesprochen werden. Denn nach wie vor fehlt die Nachfrage oberhalb von 12’400/12’460 (orange). Um die negative Prognose aufzuhellen, wäre aber mindestens ein Anstieg über den Monatsdurchschnitt (blau) um derzeit 12’530 vonnöten – momentan das deutlich unwahrscheinlichere Szenario. Eher ist ein erneuter, wenn auch etwas weniger steiler Rückgang in Richtung 12’120 (rot) zu befürchten. Dort stabilisierte sich der Markt in den Vormonaten bereits mehrfach, was dieser Zielzone Gewicht verleiht.

Um im Hin und Her des Tagesgeschäfts den Überblick nicht zu verlieren, hilft die Betrachtung aus dem Orbit: Der 10-Jahres-Aufwärtstrend (grün) ist noch intakt, auch wenn sich seit 2015 ein neuer, verlangsamter Anstieg (orange) herauszukristallisieren beginnt. Je nachdem, welcher Trend sich durchsetzt, ist um 11’500 / 12’000 die nächste Bodenbildung möglich. Dies deckt sich relativ zuverlässig mit markttechnischen Unterstützungen, die aus anderen Zeitebenen abgeleitet werden können.