Dax: Nachfrage um 15’000 ist stabil

Der Deutsche Aktienindex kann sich auch auch bei grösseren Schwächeanfällen auf eine Käufergruppe verlassen, die ihn schon in den Vormonaten mehrfach wieder aufgefangen hat. Solange dieser Effekt anhält, haben Anleger nur wenig zu befürchten.

Der DAX scheitert an einer Rückeroberung der Wendezone bei 15’700 / 15’800 und stürzt erneut bis an sein unteres kurzfristiges Schwankungsband (grau). Die Gefahr weiterer Verluste ist durch diesen Richtungswechsel wieder deutlich erhöht, allerdings ist der Spielraum nach unten derzeit auf das Areal bei 14’800 / 15’000 beschränkt, hier drehte der Index seit April immer wieder nach oben. Derzeit kommt auf diesem Niveau noch der Langfrist-Durchschnitt des Index (violett) als zusätzlicher Stabilisator hinzu, so dass ein Durchbruch erstmal nicht zu erwarten ist.

Auf der Oberseite sind die Umsatzhäufungen der Vortage die ersten Orientierungspunkte, diese liegen bei 15’375 sowie bei 15’450/15’500 Punkten. Ein erstes Stärkezeichen würde der Markt allerdings erst senden, wenn er auch die stärkere Hürde bei 15’650 / 15’700 überspringt – derzeit stehen die Chancen dafür aber noch nicht allzu gut, so dass eine Tradingrange den wahrscheinlichsten Verlauf für die nächsten Tage darstellt.

Trading-Idee: Startet der Dax nach dem Ende der gefährlichen Börsensaison im Spätsommer zu seiner nächsten 10-Prozent-Rally, können Papiere wie die Valor 48958400 der UBS im Idealfall bis zu 40% an Wert gewinnen. Solange der Markt nicht unter 14’800 fällt, bleiben sie damit ein interessanter Depotbestandteil.

Wer sich kurzfristig dagegen weiterhin gegen eine mögliche Schwäche absichern möchte, kann beispielsweise zur Valor 54512257 greifen, die Indexverluste in Gewinne verwandelt, und ebenfalls um rund den Faktor vier verstärkt.