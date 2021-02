Dax: nächste Pause spätestens bei 14’000

Der Deutsche Aktienindex erholt sich fast genauso schnell, wie er für seinen neuesten Schwächeanfall gebraucht hat. Dadurch wird ein negatives kurzfristiges Szenario nun weniger wahrscheinlich.

Nach wie vor spielen sich Kursbewegungen des Dax (DAX 13'933.63 +0.71%) zwar in einem leicht fallenden Korridor (rot) ab, doch einige Indizien sprechen bereits gegen einen weiteren Abwärtstrend auf der untergeordneten Zeitebene: nicht nur die sehr dynamische Gegenbewegung des Marktes zurück nach oben in der neuen Handelswoche, auch die Bodenbildung in der markanten horizontalen Wendezone bei 13’000/13’500 Punkten, die im mittelfristigen Chart gut erkennbar ist.

Aus der übergeordneten Perspektive folgt der Dax ohnehin noch einem Aufwärtstrend (grün), sodass die jüngste Schwäche nur als normale Konsolidierung innerhalb dieser Hauptbewegung eingestuft werden kann. Die Obergrenze des entsprechenden Trendkanals um 14’300 ist das nächste Kursziel dieser Zeitebene. Davor sind im Kurzfristchart der Abwärtstrend (rot) und die horizontale Wendezone um 13’950/14’050 sicher eine Barriere, an der der Markt nach der schnellen Erholung pausieren dürfte.

Trading-Idee: Mit Zertifikaten wie beispielsweise dem Valor 48958400 der UBS können Anleger Korrekturen nutzen, um günstiger in einen weiteren Aufwärtstrend des Dax einzusteigen.