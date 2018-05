Dax: Nun ist der Himmel wieder rabenschwarz

Dies soll jetzt keine Wettervorhersage werden. Aber so, wie die Unwetter in einigen Teilen Deutschlands derzeit toben, sieht es auch am Aktienmarkt aus. Dabei ist noch nicht viel passiert, und von Katastrophe, wie in einigen Ortschaften, kann noch gar nicht die Rede sein. Trotzdem hat sich der Börsenhimmel in den letzten Tagen doch deutlich eingetrübt, und Gewitterwolken sind aufgezogen. Zunächst ist der steile kurzfristige Aufwärtstrend gebrochen worden. Dann konnte der etwas längerfristige Aufwärtstrend, der seit Ende März Bestand hatte, nicht gehalten werden.

Die Erholungsbewegung, die die beiden Abwärtsschübe korrigieren sollte, fiel extrem bescheiden aus und wurde am Montag bereits während des Handelstages abgebrochen. Gestern rutschte der Markt dann ohne Probleme unter die Unterstützungszone. Das Verkaufssignal des MACD-Indikators hat also ganze Arbeit geleistet. Auffällig an der gestrigen Bewegung war das anziehende Umsatzvolumen.

Es lag deutlich über dem der letzten Handelstage. Mit dem jüngsten Unterschreiten der Unterstützung hat sich weiteres Abwärtspotenzial bis zunächst 12’500 Punkte eröffnet. Die Unterstützung bei rund 12’500 Punkten sollte zunächst halten können. Sobald der Markt hier angekommen ist, kann mit einer Gegenbewegung auf die letzten Kursverluste gerechnet werden. Schliesslich halten sich Gewitterwolken auch nicht ewig, und wenn sie sich erst einmal entladen haben, kommt meist auch wieder Sonnenschein. Wie dies im Sommer aber leider häufiger der Fall ist, können auch sehr schnell wieder neue Gewitterzellen entstehen. Für den Fall, dass sie schneller auftreten als erwartet, sollte bei einer Long-Positionierung das Stopp-Limit knapp unter der Unterstützungszone von 12’500 Punkten liegen.