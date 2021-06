Dax: Neue Hochs festigen sich

Anfangs noch zaghaft, fassen die Marktteilnehmer in der neuen Woche langsam Vertrauen in die frischen Rekordpreise. Damit steuert der Deutsche Aktienindex weiter in Richtung seiner statistisch wahrscheinlichen Obergrenzen, die das letzte Limit im Norden darstellen.

Orientieren können sich Anleger bei der Suche nach Zielmarken über dem aktuellen Niveau nur noch an den Schwankungsbändern, die sich aus vergangenen Kursbewegungen ableiten lassen. Im kurzfristigen Chart verläuft die daraus ableitbare Grenze im Bereich der 15’800er-Marke. Solange der Index nicht wieder unter seine jüngsten Umsatzspitzen bei 15’520/15’550 und bei 15’475 fällt, bleibt die Prognose auf dieser Zeitebene positiv.

Auf längere Sicht ist sogar erst um 16’300 die Aussengrenze des Bewegungsspielraums erreicht. Da Tiefstkurse in den vergangenen Handelswochen jeweils verstärkt zum Kaufen genutzt wurden und der Dax stets nahe am jeweiligen Wochenhoch aus dem Handel ging, bleibt die Vorhersage auch aus diesem Blickwinkel optimistisch. Trading-Idee: Der seit Längerem an dieser Stelle vorgestellte Valor 48958400 der UBS bleibt haltenswert, wer aber noch keine Gewinne aus dieser Position mitgenommen hat, sollte über partielle Verkäufe nachdenken. Neue Käufe am aktuellen Allzeithoch sind dagegen nur eine Option für noch nicht investierte Risikofreudige mit kurzem Anlagehorizont.