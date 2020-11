Dax: Neue Woche sollte Entscheidung bringen

Die Chancen für einen frischen, starken Bewegungsimpuls in den nächsten Tagen sind gross, denn der Deutsche Aktienindex tritt seit fast zwei Wochen in einer rekordverdächtig engen Handelsspanne auf der Stelle. Die Wahrscheinlichkeit für die eine Ausbruchsrichtung ist aber höher als für die andere.



Der Dax (DAX 13'126.97 -0.08%) bewegt sich nach wie vor unterhalb der 13’400er-Marke seitwärts, was stark an die Entwicklung von Anfang September erinnert (rot). Damals bewegte sich der Markt im Anschluss nach unten – eine Gefahr, die auch diesmal droht. Anleger sollten die nächstgelegenen Stabilisierungszonen bei 12’800 und 12’400 daher kennen.

Allerdings zeigte die steile Erholung zu Monatsbeginn, wie stark das Kaufinteresse am Markt nach wie vor ist. Immer, wenn der Dax weniger Zeit für die Erholung von einem Kurseinbruch benötigte als für den Einbruch selbst, folgten danach steigende Kurse – zumindest für kurze Zeit (grün). Die in Abwärtstrends auftretenden Bärenmarktrallys hingegen können auch deutlich ausfallen, entwickeln sich in der Regel jedoch weitaus langsamer nach oben (rot). Mittelfristig bleiben die Aussichten auf weiter steigende Preise in Richtung der Jahresanfangs-Rekordstände an der 13’800er-Marke daher gut.

Solange ein signifikanter Ausbruch des Marktes über 13’400 ausbleibt, können vorsichtige Anleger sich auch weiterhin mit Papieren wie beispielsweise dem Valor 54512257 der UBS (UBSG 13.30 +1.72%) absichern. Das Derivat transformiert Verluste des Dax in Kursgewinne, und verstärkt diese um das Vierfache.

Wer sich dagegen jetzt schon frühzeitig in Position für die nächste Kaufwelle bringen will, greift zu Papieren wie dem Valor 54360813. Das Zertifikat der UBS hebelt einen Kursanstieg des Index um den Faktor sechs.