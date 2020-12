Dax: Neuer Impuls frühestens am Nachmittag

Der Deutsche Aktienindex wird an einer bereits bekannten Preisschwelle erneut auffällig stark abverkauft. Diese Entwicklung müssen Anleger im Auge behalten – falls sie in den kommenden Tagen anhält, könnte die traditionelle Jahresendrally gefährdet sein.

Der Dax (DAX 13'114.30 -1.36%) bleibt stabil auf hohem Niveau, mehr aber auch nicht. Die Gewinnmitnahmen zwischen 13’400 und 13’450 halten an und blockieren bisher ein weiteres Vorankommen. Solange der Markt aber wie bisher nicht deutlicher von diesem Limit nach unten abprallt, ist er weiter als relativ stark einzustufen. Für Bewegung könnte heute allerdings die Europäische Zentralbank mit einem Zinsentscheid um 13:45 Uhr oder der folgenden Pressekonferenz um 14:30 Uhr sorgen. Aus technischer Sicht ist es aber sinnvoll, das Abklingen der nach diesen Terminen kurz aufflammenden Schwankungsbreite abzuwarten und zu schauen, wo sich der Index kurz vor Tagesschluss einpendelt. Die Signifikanz eines Durchbruchs über oder unter eine Preisschwelle ist dann weitaus grösser.

Nach oben hätte der Dax aus der übergeordneten Chartperspektive weiterhin Luft bis mindestens an die alten Hochs um 13’800, im Idealfall sogar bis 14’000 an den nördlichen Rand des hier kalkulierbaren Schwankungskorridors. Gleichzeitig dürfte sich die Zone um 12’400 / 12’800 in Schwächephasen nach wie vor als technischer Stabilisator präsentieren.

Auf einen Anstieg lässt sich beispielsweise mit Papieren wie dem Valor 48958400 von UBS setzen. Das Zertifikat verstärkt Kursbewegungen des Index um das Vierfache und ermöglicht eine Rendite von mehr als 15%, wenn der Dax weiter in den Bereich um 13’800 vorstösst. Bei einem Kursziel von 14’500 Punkten ist sogar mehr als der doppelte Ertrag realisierbar.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

